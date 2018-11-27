ناسا: نيزك ضعف حجم ساعة بيج بن سيصطدم بالأرض بقوة قنبلة نووية عام 2023

حذرت ناسا من أن كويكب ضعف حجم ساعة بيج بن الشهيرة يمكن أن يصطدم بالأرض خلال خمس سنوات فقط، من الان.



وحسب صحيفة "ميرو"، من المتوقع أن يصطدم النيزك ، الذي أطلق عليه اسم 2018 LF16 ، بالأرض في 8 أغسطس 2023.



وأضافت أنه لحسن الحظ، فان فرصة اصطدام النيزك بالارض قليلة للغاية ، وتوقعات ناسا تفيد أنه نسبة 99.9 سيخطئ النيزك فى الأصطدام بالأرض.



ويبلغ طول الكويكب 2018 LF16 حوالي (213 مترًا)، أي ضعف حجم ساعة بيج بن في لندن ، أو بحجم جسر جولدن جيت في سان فرانسيسكو.



وتوضح ناسا أن قوة انفجار النيزك تساوي قوة قنبلة نووية شديدة التدمير.