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رياضة

لفتة طيبة من عمر السعيد للاعبي الجونة عقب مباراة الزمالك

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:20 م
عمر السعيد وأوباما
عمر السعيد وأوباما
ملك موسى
حرص عمر السعيد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في غرفة ملابس فريق الجونة بعد انتهاء التى جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين.

وقدم عمر السعيد المساندة للاعبى الجونة بعد الهزيمة أمام الزمالك، وكان لاعبًا فى صفوف الفريق الساحلي واحرز أخر أهداف الجونة فى شباك الأبيض قبل موسمين.

جدير بالذكر ان الفريق الأبيض فاز على الجونة في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت، بثلاثة أهداف دون رد.
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