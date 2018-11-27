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برلمان

برلماني: يجب الابتعاد عن التعقيدات التي تعوق عمل المستثمرين الأجانب في مصر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:59 ص
الاستثمار في مصر
الاستثمار في مصر
القسم السياسي
قال النائب عبدالحميد زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فكرة انشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج سيكون لها مردد إيجابي قوي، موضحا أن تنفيذ هذه الشركة داخل الدولة المصرية يضمن مزايا عديدة وتحقيق عائد استثماري قوي للدولة والمواطنين.

واضاف زنط في تصريحات لـ"صدي البلد" ان استثمار المصريين بالخارج داخل بلادهم يعتبر ضريبه للوطن الذي نشأوا وترعرعوا بداخله، مشيرا الي أن هذه الخطوة تتزامن مع فترة نمو الاقتصاد المصري ورخاءه، وبالتالي ستحقق نجاح باهر.

وطالب عضو لجنة القوي العاملة، بالابتعاد عن الروتين الذي نتبعه والتعقيدات التي نضعها أمام المستثمرين الاجانب، حتي يقدم المستثمرين ويقومو بتنفيذ المشروعات والتي تصب في مصلحة الإقتصاد والدولة المصرية.

كان الخبير الائتماني مجدي العشري المقيم بالنمسا قد قال، إن فكرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج أصبحت ملحة لدرجة كبيرة، وأنها سيكون لها عائد كبير على كل من الدولة والمصريين بالخارج الذين سيمتلكون أسهما في هذه الشركة، مضيفا أن هناك تصورا للبدء في إنشاء تلك الشركة والتي هدفها جمع المصريين بالخارج على اختلاف الاتجاهات.
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