عماد الدين أديب: زيارة بن سلمان إلى مصر جاءت في توقيت مهم

علق الإعلامي عماد الدين أديب ، على زيارة الامير محمد بن سليمان، إلى مصر قائلا " التحالف المصري السعودي البحريني الإماراتي مازال مستمرا وقويا و زيارته إلى مصر جاءت في توقيت هام ".



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحكاية " ، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر " ، ان أول الدول التي زارها ولي العهد بعد إطلاق التحالف العربي المشترك ، كانت للدول المخالفة نفسها ، وذلك للتأكيد على استمرار التحالف العربي ، بالإضافة إلي توحد الدول الأربعة المشاركة .



وواضح ان زيارة الأمير محمد بن سلمان ليست بروتوكول ،بل لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين في ظل التطور التي يسعون إلى تحقيقه .

