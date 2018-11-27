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عماد الدين أديب: زيارة بن سلمان إلى مصر جاءت في توقيت مهم

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:31 ص
الإعلامي عماد الدين
الإعلامي عماد الدين أديب
حسام الحارتي
علق الإعلامي عماد الدين أديب ، على زيارة الامير محمد بن سليمان، إلى مصر قائلا " التحالف المصري السعودي البحريني الإماراتي مازال مستمرا وقويا و زيارته إلى مصر جاءت في توقيت هام ".

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحكاية " ، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر " ، ان أول الدول التي زارها ولي العهد بعد إطلاق التحالف العربي المشترك ، كانت للدول المخالفة نفسها ، وذلك للتأكيد على استمرار التحالف العربي ، بالإضافة إلي توحد الدول الأربعة المشاركة .

وواضح ان زيارة الأمير محمد بن سلمان ليست بروتوكول ،بل لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين في ظل التطور التي يسعون إلى تحقيقه .
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