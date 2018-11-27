ترامب يقف وحيدا أمام إيران..هكذا تحول حلفاء واشنطن إلى حلفاء طهران..العقوبات تكتب نهاية الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي.. والطريق الوحيد لإسقاط نظام الملالي

عقوبات نوفمبر أعلنت وفاة الدعم الدولي لخطة ترامب

سياسة العقوبات نبهت القوى العالمية لمدى هيمنة الدولار الاقتصادية

اختفاء 10 حلفاء مخلصين..والتاريخ اثبت فشل استراتيجية الإدارة الأمريكية









منذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير 2017، بدأ في خطة الضغط على النظام الإيراني، اتخذ أولى الخطوات في الـ9 من مايو الماضي، بإعلان الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وما تلاها من فرض حزمتين من عقوبات الحظر الاقتصادي في أغسطس ونوفمبر.





وتعتمد خطة ترامب على محاصرة النظام الإيراني اقتصاديا ، والوصول بصادرات طهران النفطية -المصدر الأول للدخل القومي- إلى الصفر، وذلك بحسب الإدارة الأمريكية، بهدف إجبار إيران على تغيير سلوكياتها في المنطقة، والتفاوض على اتفاق جديد يمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.





تعددت التقارير حول فعالية خطة ترامب ومدى قابليتها للتحقق على أرض الواقع، بالتوازي مع سياسات ترامب الخارجية الأخرى، والتي لديها تأثيراتها المتباينة بالطبع على الملف الإيراني.





قالت مجلة "ذا ناشونال إنترست" الأمريكية في تقرير لها، إن سياسات ترامب تجاه إيران لا يمكن أن تنجح من حلفاء، وأن الضغط السياسي والاقتصادي والدبلوماسي المتعدد الأطراف والمضبوط جيدا على إيران مع العديد من الشركاء المتنوعين هو الذي سيحقق النتائج المنشودة.





واستعان التقرير باسم الرواية الشهيرة "ثم لم يبق أحد" للكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستي حول حفلة منزلية حيث قتل الضيوف واحدا تلو الآخر، وبالمثل، أسفرت سياسة ترامب تجاه إيران عن نفس الشئ، اختفى شركاء الولايات المتحدة الذين كانوا يدعمون في السابق الإدارة الأمريكية في كبح إيران وخاصة برنامجها النووي واحدا تلو الآخر.





وأضاف أنه حتى الآن، اختفت 10 دول، من التي بذلت جهودا مضنية على مدى عقود من الزعامة الأمريكية في عرقلة طموحات إيران النووية، وتبقت المملكة العربية السعودية كلاعب محوري في الاستراتيجية الأمريكية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وكذلك الإمارات. إلا أن هذه الندرة في الدعم الدولي تركت إدارة ترامب معزولة بشكل خطير، يجب ألا تعنى "أمريكا أولا" -شعار حملة ترامب- "أمريكا وحدها". تخاطر الولايات المتحدة بفقدان التعاون بين الحلفاء التاريخيين الذين أثبتوا أنفسهم في السعي وراء مصالح أمنية قومية أمريكية أخرى حول العالم، أبعد من إيران.





وتابع أنه ليس لغزا معرفة من فعل ذلك، حيث تسبب انسحاب إدارة ترامب في الربيع الماضي من الاتفاقية النووية الإيرانية في موت الدعم لسياسة الولايات المتحدة. وقد تم التفاوض على هذا الاتفاق مع إيران من قبل 6 قوى عالمية كبرى والاتحاد الأوروبي. وقد حظي بموافقة مجلس الأمن الدولي بتأييد كامل وحظي بدعم كاسح من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.





وأوضح أن الحلفاء الأوروبيون يشاطرون الولايات المتحدة الكثير من المخاوف بشأن الأنشطة الإيرانية الإقليمية، لكنهم يعارضون بشدة إعادة فرض العقوبات الثانوية ضدهم، فهم يرون في العقوبات انتهاكا للاتفاق النووي وقرارات مجلس الأمن، وتقويض الجهود الرامية إلى التأثير على السلوك الإيراني، كما تسببت العقوبات الأخيرة المفروضة في الخامس من نوفمبر الجاري في إلغاء الاهتمام الأوروبي بالتعاون في إيقاف إيران.





وحذر من أن تزايد المعارضة الأوروبية والآسيوية للتغلغل الأمريكي يثير مخاوف عميقة بشان الدور المهيمن للخزانة الأمريكية والقوة الساحقة التي يلعبها الدولار الأمريكي على النظام الاقتصادي العالمي، للمرة الأولى يعمل حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون بنشاط من أجل التحايل على الخزانة الأمريكية والعقوبات والدولار، فضلًا عن ذلك فإن روسيا والصين وآخرين في آسيا يسعدهم رؤية المزيد من الانقسام في التحالف الغربي وضياع القيادة الأمريكية.





لفت التقرير إلى أن إدارة ترامب من دون دعم دولي لاستراتيجيتها في إيران تُحرم من الشراكة السياسية والدبلوماسية المطلوبة لتحقيق أهدافها في الشرق الأوسط، لا تستطيع الولايات المتحدة وحدها منع إيران من الحصول على سلاح نووي بشكل دائم، وكذلك منع تصدير الصواريخ الباليستية، وإنهاء دعم إيران لتهديدات حزب الله اللبناني، فإن العمل السري أو العسكري لن يساعدها في تحقيق أهدافها، مشددا على أن الضغط السياسي والاقتصادي والدبلوماسي المتعدد الأطراف الذي تم ضبطه جيدًا على إيران مع العديد من الشركاء المتنوعين سيحقق النتائج التي نسعى إليها.





ومن جه أخرى أكثر إلحاحا، لن يتم إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين من السجون الإيرانية إلا من خلال الدبلوماسية الأمريكية المباشرة والهادئة. ويجب أن يبنى ذلك على بيئة ثنائية آخذة في التحسن، وليس على العداء المتزايد بفعل الضغط المفرط من جانب الإدارة الأمريكية.





ليس هناك شك في أن استراتيجية الإدارة الأمريكية وحدها قد أضرت بالاقتصاد الإيراني وتسببت في تزايد الخلافات الداخلية. ولكن هذا الضغط الكبير قد شجع المتشددين في إيران، والدول الأخرى في المنطقة وسكان إيران، وهي ديناميكية ليست مفيدة. في الماضي، لم يسفر مثل هذا النهج عن تشكيل حكومة أكثر عقلانية، أو مرونة، أو تعاونية في طهران، ناهيك عن حكومة تقرر العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.





لم يعد من الممكن للولايات المتحدة أن تحفز تغيير النظام إيران بعد الآن مثلما نجحت في دول أخرى في المنطقة. وبالاستناد إلى الاستراتيجيات المستخدمة لإسقاط الحكومات في العراق وأفغانستان، يجب على الولايات المتحدة أن تكون حذرة تجاه إطلاق أو محاولة تحفيز غزو عسكري لإيران.



