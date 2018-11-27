الموسيقار إلهام المدفعي يبدع في أغنية شلشل على الرمان.. فيديو

أبدع الموسيقار العراقى الكبير إلهام المدفعى، في أغنية "شلشل علي الرمان"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".



وأوضح "المدفعي"، أن الكلام في هذه الأغنية يخص شجرة الرمان، معقبا: «لأن شجرة الرمان جميلة جدا، بالإضافة إلي التناسق في الألوان في شجر الرمان».



وأشار الموسيقار العراقى الكبير إلهام المدفعى، إلي أن هذه الأغنية تعتبر عراقية تراثية مشهورة لمعانيها السياسية الممزوجةٌ بالمعاني العاطفية.

