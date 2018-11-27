ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في الوراق.. صور

نجحت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، في ضبط 8 أطنان دقيق دعم داخل سيارة بمنطقة الوراق.



وجه اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بحملة امنية بالاشتراك مع مفتشي التموين والاغذية، وتم ضبط أيمن م م، والسيارة المستخدمة حال سيرها أعلي الطريق بمنطقة الوراق.



وكانت معلومات وردت، للعميد مصطفي بكري مدير شرطة التموين بالجيزة، أكدتها التحريات تفيد بقيام أيمن م م، بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم وطرحها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعقب ضبط السيارة عثر بداخلها علي 105 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و73 شيكارة معبأة نخالة زنة 45 كجم، بإجمالي 8.490 طن مضبوطات، وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة.



تحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.