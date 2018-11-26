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فن

إليسا تكشف حقيقة القبض عليها بتهمة تحويل 300 مليون دولار من لبنان

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:47 م
صدى البلد
سعيد فراج
كذبت الفنانة اللبنانية إليسا الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، حول توقيفها والقبض عليها في مطار بيروت بسبب تضخم ثروتها وتحويلها مبلغ 300 مليون دولار لأحد البنوك خارج لبنان.

وكتبت إليسا في تغريدة لها على تويتر: "الخبر على موقع العربية عن توقيفي وتضخم ثروتي خاطئ في كل كلمة ولا حقيقة منه أبدًا .. عيب أن يتم تناول أي أحد بهذه الطريقة المعيبة".

وتفاعل جمهور إليسا مع تغريدتها الأخيرة، وتضامنوا معها ضد الشائعات، مؤكدين ثقتهم فيها، وأن مثل هذه الأخبار هي ضريبة الشهرة التي يدفعها الفنان بحسب تعليقات الفانز المتابعين لها.
إليسا تكشف حقيقة القبض عليها بتهمة تحويل 300 مليون دولار من لبنان
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