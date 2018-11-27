النجوم يهاجم اتحاد الكرة بسبب طاقم حكام مباراة بيراميدز .. فيديو

أبدى محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم اعتراضه على تعيين 4 حكام فقط لمباراة ناديه أمام بيراميدز يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز



وقال الطويلة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أنا من أكثر المؤيدين لتجربة بيراميدز وحريص على استمرار هذه التجربة وأؤيد الإستثمار في مصر ، يجب أن تتقدم إدارة بيراميدز بنفسها عليها أن تظهر في وضع له مميزات عن باقي أندية الدوري".



وأضاف الطويلة "بيراميدز طلب حكام أجانب للمباراة وفوجئنا أن عددهم 4 فقط، وهذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وخلل لمقاييس العدالة بين الأندية في ظل لعب باقي المباريات بـ 6 حكام".