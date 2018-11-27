إطلاق الإصدار الرابع من خدمات الحكومة الإلكترونية.. الشهر المقبل

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الادارى، عن إطلاق الإصدار الرابع من الخدمات المتاحة على بوابة الحكومة الإلكترونية في ديسمبر المقبل مشيرة إلى أهمية الدور التوم به وزارة التخطيط لتفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية والمعروفة بـ "بوابة الحكومة المصرية" والتي تتضمن عددًا كبيرًا من الخدمات.



ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم تصميم البوابة لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها وذلك بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية بالتعاون مع إحدي الشركات المساهمين بها متمثلة في شركة e-finance مشيرة إلى أن برامج التحول الرقمي شملت إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول والذي يسمى " تطبيق خدمات مصر" والذي يضم نحو ثلاثين خدمة حاليًا إلى جانب التوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات وكافة الوزارات المعنية والبريد المصري لإتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة وفاعلية مما يقلل من تعامل المواطن مع العنصر البشري وبما يسهم في عملية الوقاية من الفساد.

