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رياضة

الطويلة يرحب بمبادرة هاني حتحوت لحل أزمة مباراة النجوم وبيراميدز.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
محمد الطويلة
محمد الطويلة
محمد رشاد
رحب محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم بمبادرة الإعلامي هاني حتحوت لحل أزمة مباراة بيراميدز أمام ناديه بسبب طاقم التحكيم.

واعترض الطويلة على تعيين 4 حكام فقط لمباراة النجوم وبيراميدز في بطولة الدوري يوم الأربعاء، ليعرض هاني حتحوت فكرة استكمال الطاقم التحكيمي إلى 6 حكام بثنائي مصري.

وقال الطويلة في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لا أمانع من خوض المباراة بطاقم تحكيم تونسي ومعه ثنائي مصري".

وتابع: "لن أصدر مشاكل لاتحاد الكرة المصري ولكن هناك أفكار لحل الأزمة مثل الفكرة التي طرحتها، ولا اظن ان مسئولي نادي بيراميدز سيعترضون على وجود ثنائي مصري من بينهم الحكم الرابع".
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