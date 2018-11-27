خطة البرلمان تطالب بتوحيد منظومة الدواء في مصر

قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن خسائر شركات قطاع الأعمال العام كبيرة للغاية، ونتحدث عنها منذ 10 سنوات، دون وجود تحرك من الحكومة، مؤكدًا أنها وصلت إلى وضع يصعب معها الاستفاقة خلال هذه الفترة.





وأضاف "عمر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بأن الإهمال الذي شهدته شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، أدت لفقدانها أسواق كثيرة جدًا، على رأسها السوق الأفريقية، مشيرًا إلى أن هناك شيئا ما ليس مفهومًا سواء على مستوى التسعيرة أو المبيعات.





وأشار إلى أنه من المشاكل التي أودت بشركات أدوية قطاع الأعمال العام، ذهاب بعض الشركات مشكلة التسعيرة، فمن غير المعقول أن تكون هناك أدوية مباعة بأقل من سعرها، الأمر الذي أدى لامتناع بعض الشركات عن إنتاج أنواع معينة من الأدوية.





وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، بأن يكون هناك ربط لمنظومة الأدوية وتوحيدها، والنظر في موضع الخلل، إلى جانب عدم الرضوخ لمافيا تجار الأدوية، مؤكدًا أنه باتباع هذه الطرق السليمة في نهضة الشركات، ستكون منافسة لشركات الأدوية الخارجية.



