أشرف رشاد: لا خلاف بين رياضة النواب واللجنة الأولمبية.. فيديو

قال أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، إن لجنة الشباب والرياضة تعمل في إطار دورها التشريعي، والدور الرقابي يتمثل في طلبات الإحاطة والتعاون مع الوزارة في هذا الصدد، حيث تم مناقشة 30 طلب إحاطة في شهر مخصصة كلها لخدمة الشباب .



وأضاف "رشاد" في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج" 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور" :" قمنا بإجراء زيارات إلى محافظات قنا والأقصر والفيوم والمنيا وبني سويف للجلوس مع القيادات الشبابية والاتحادات الطلابية للتحاور معهم والتعرف على مشاكلهم ورفع توصية لمجلس النواب، وثم الحوار مع الوزير للتوصل إلى حلول لتلك المشاكل، وذلك لتعظيم دور مراكز الشباب الثقافي والتدريبي.



وتابع:" لا يوجد خلاف بين لجنة الشباب والرياضة وبين اللجنة الأولمبية بشأن قانون الرياضة، لأن لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب تمثل الشعب المصري"، مضيفا:" منذ تطبيق قانون الرياضة، ويشوبه بعض الآثار السلبية ويتم معالجتها بالتعديل في اللوائح أو القانون مواد القانون، ولا يمكن للجنة الانحياز لرأي لأنها تعبر عن مطالب الشعب المصري، ونحن نستمع لكافة الأراء ووضعنا مقاييس استرشادية قائمة على الإلتزام بالميثاق الأولمبي ومعالجة أي أثر سلبي للقانون".

