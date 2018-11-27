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رياضة

شاهد .. فرحة جروس واللاعبين بأهداف الزمالك فى شباك الجونة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:28 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت كاميرا "صدى البلد"، رد فعل السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك، واللاعبين عقب التسجيل فى شباك الجونة في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بتروسبورت ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل الدولي التونسي فرجاني ساسي فى الدقيقة 49 من زمن المباراة ، بعد عرضية متقنة من عبد الله جمعة من الجانب الأيسر استقبلها فرجاني بقدمه اليمنى مباشرة فى شباك حارس الجونة عمر رضوان .

وضاعف النتيجة عمر السعيد فى الدقيقة 68 من زمن المباراة، بعد عرضية ارضية من كهربا من الجانب الأيسر تمر من يد الحارس عمر رضوان لينقض عمر على الكرة ويضعها فى المرمى الخالي ليعلن عن الهدف الثاني للفريق الأبيض .

وعزز تقدم الفريق الأبيض محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 71، بعد تمريرة متقنة من إبراهيم حسن باتجاه كهربا الذي تمكن من الوصول للكرة في الوقت المناسب ثم سددها بلمسة سحرية من أسفل جسد الحارس عمر رضوان إلى داخل الشباك.

وتألق جنش وتمكن من التصدي لركلة الجزاء من أحمد مجدي لاعب الجونة فى الدقيقة 74، بعدما سدد اللاعب بطريقة سهلة على يمين المرمى وتوقعها جنش وأبعد الكرة عن المرمى.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 32 فى صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 16 فى المركز الثالث عشر من الترتيب.
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