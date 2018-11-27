جهاز تنيمة المشروعات: مولنا 189 ألف مشروع بقيمة 4 مليارات جنيه خلال 2018

أنفق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نحو 4 مليارات جنيه لدعم 189 ألف مشروع، يوفر 299 ألف فرصة عمل.



ويخصص الجهاز نحو 44 مليار جنيه لدعم ما يقرب من 3 ملايين مشروع، للمساهمة في توظيف 4.5 مليون شاب، وتوفير فرص عمل لهم.



كما يؤهل الجهاز صاحب المشروع للعمل من خلال دورات تدريبية لمن يثبت جديته، ويكون متوافقًا مع الشروط.



وجاءت شروط تمويل وتسويق المشروعات الصغيرة في الآتي:



1- الأهلية القانونية (السن لا يقل عن 21 سنة).



2- حسن السير والسلوك (فيش جنائي خال من أي سابقة جنائية).



3- إجادة القراءة والكتابة.



4- التفرغ للمشروع وإدارته.



5- إقامة المشروع في نفس محافظة سكن العميل أو محافظة مجاورة.



6- تحديد الموقف من الخدمة العسكرية (التأجيل/الإعفاء)، لفترة تغطي مدة القرض "بالنسبة للذكور".



كما أن هناك خدمات غير مالية تقدم لأصحاب المشروعات، أولها دراسة الجدوى والمساعدة في إعدادها، وأيضًا تقديم مساعدات للتسويق من خلال إقامة المعارض، فهناك معرض دائم يعمل طوال العام يعرض فيه منتجات المشروعات الصغيرة، ومعارض إقليمية في المحافظات في المناسبات والأعياد الإقليمية، وأيضًا معارض دولية أقيمت في البحرين والصين وقريبًا في إيطاليا.