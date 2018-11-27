سعد الدين الهلالي: لست مسئولا عما أثير من جدل حول ميراث المرأة

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه عبر عن رأيه في قضية ميراث المرأة الذي أحدث جدلا واسعا تعقيبا على رأي العلماء داخل دولة تونس فقط، قائلا " انا قولت رأيي فيما يحدث داخل تونس".





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" ، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر " ، ان ما صدر من جانب أحد العلماء داخل الدولة التونسية صحيح مائة بالمائة دون جدال.





وتابع: " ما فعله القانون التونسي حول ميراث المرأة اختياريا وليس إجباريا وهذا دليل على تقدم الدولة التونسية".



