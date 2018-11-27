إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج .. صاحب المقترح: هدفها جمع أبناء الوطن .. ونواب: مشروع وطني ويجب وضع تسهيلات للمستثمرين

مجدي العشري: فكرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج أصبحت ملحة لدرجة كبيرة

حسن السيد: سيكون من المشروعات الوطنية التي لا تهدف للربح فقط

عبدالحميد زنط: هذه الخطوة ستتزامن مع فترة نمو الاقتصاد المصري وستحقق نجاح باهر





تسعي مصر جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات داخل البلاد لدعم الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية الي الأمام، كما تسعي أيضا لوضع تسهيلات للمصريين في الخارج للإستثمار داخل بلادهم لتحقيق هائد اقتصادي لهم وللدولة.





وفي هذا السياق قال الخبير الائتماني مجدي العشري المقيم بالنمسا، إن فكرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج أصبحت ملحة لدرجة كبيرة، وأنها سيكون لها عائد كبير على كل من الدولة والمصريين بالخارج الذين سيمتلكون أسهما في هذه الشركة.





وأضاف مجدي العشري أن هناك تصورا للبدء في إنشاء تلك الشركة والتي هدفها جمع المصريين بالخارج على اختلاف الاتجاهات، وذلك بشراء قطعة أرض كبيره فى مدينه نصر خلف النادى الاهلى وقريبة جدا من المطار، وذلك لبناء فندق كبير عليها يكون أيضا هو المقر الرئيسي للمشروع.





ثانيا إقامة شركة للسياحة في نفس الفندق تكون فى خدمة المصريين فى الخارج من تأجير سيارات سياحية وبرامج وإقامة ومساعدة الأجانب والتعريف بالسياحة بكافة الأنواع في المدن المصرية المختلفة وليس الشواطئ فقط كما هو حاصل الآن.





ثالثا شركة تسويق وبناء عقارى للمصريين بالخارج بيع وشراء وتأجير.





رابعًا إنشاء بنك بنفس العقار للمصريين بالخارج للتحويل والايداع والاستثمار، خامسا يتم إقامة مركز معلومات للاستثمار والتنمية.

ينتج عن ذلك أنشطة أخرى فى كل مجال، على سبيل المثال تقوم جهة اعلامية واعلانية بعمل برنامج شهرى او ربع سنوى لاكتشاف المواهب الفنية لأبناء المصريين بالخارج وينظم بالقاهرة وبالتالى يأتون كل شهر إلى مصر، وهو ما يضخ مزيدا من العملة الأجنبية.





وأكد على أنه لابد أن يكون للمصريين بالخارج المساهمين في المشروع عروضا مخفضة للاقامه بهذا الفندق، وكذلك في حالة إقامة مؤتمرات خاصة بهم، أو إقامة المناسبات المختلفة كحفلات الزفاف وغيرها.





من جانبه أشاد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بفكرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، مؤكدا أنه سيكون هناك نتائج إيجابية عن هذه الشركة، وستوحد المصريين بالخارج.





وأكد السيد في تصريحات لـ"صدي البلد" أن هذا المشروع وطني في الاساس الأول، مشيرا الي انه سيكون من المشروعات الوطنية التي لا تهدف للربح فقط، كما أنه سيعمل علي توحيد استثمارات ابناء مصر بالخارج، وسيقوي علاقتهم ببلادهم.





وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن علي المصريين بالخارج دور تجاه جذب المستثمرين الأجانب، كما أكد علي أهمية توفيركافة السبل التى تضمن لهم تحقيق الأرباح في مشاريعهم، والتسهيلات واليسر في استخراج اوراقهم والتراخيص.





و قال النائب عبدالحميد زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فكرة انشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج سيكون لها مردد إيجابي قوي، موضحا أن تنفيذ هذه الشركة داخل الدولة المصرية يضمن مزايا عديدة وتحقيق عائد استثماري قوي للدولة والمواطنين.





واضاف زنط في تصريحات لـ"صدي البلد" ان استثمار المصريين بالخارج داخل بلادهم يعتبر ضريبه للوطن الذي نشأو وترعرعوا بداخله، مشيرا الي أن هذه الخطوة ستتزامن مع فترة نمو الاقتصاد المصري ورخاءه، وبالتالي ستحقق نجاح باهر.



