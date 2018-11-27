شاهد .. إبراهيم نور الدين يحذر مدرب الجونة بسبب انفعاله على القرارات التحكيمية

رصدت كاميرا "صدى البلد ، قيام إبراهيم نور الدين يتحذير مدرب الجونة فى مباراة الزمالك ، بسبب انفعاله المستمر علي قراراته طوال اللقاء، الذي إنتهي بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.





افتتح التسجيل الدولي التونسي فرجاني ساسي فى الدقيقة 49 من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة من عبد الله جمعة من الجانب الأيسر استقبلها فرجاني بقدمه اليمنى مباشرة فى شباك حارس الجونة عمر رضوان.





وضاعف النتيجة عمر السعيد فى الدقيقة 68 من زمن المباراة، بعد عرضية ارضية من كهربا من الجانب الأيسر تمر من يد الحارس عمر رضوان لينقض عمر على الكرة ويضعها فى المرمى الخالي ليعلن عن الهدف الثاني للفريق الأبيض.





وعزز تقدم الفريق الأبيض محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 71، بعد تمريرة متقنة من إبراهيم حسن باتجاه كهربا الذي تمكن من الوصول للكرة في الوقت المناسب ثم سددها بلمسة سحرية من أسفل جسد الحارس عمر رضوان إلى داخل الشباك.





وتألق جنش وتمكن من التصدي لركلة الجزاء من أحمد مجدي لاعب الجونة فى الدقيقة 74، بعدما سدد اللاعب بطريقة سهلة على يمين المرمى وتوقعها جنش وأبعد الكرة عن المرمى.



