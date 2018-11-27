ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد .. إبراهيم نور الدين يحذر مدرب الجونة بسبب انفعاله على القرارات التحكيمية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:20 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت كاميرا "صدى البلد ، قيام إبراهيم نور الدين يتحذير مدرب الجونة فى مباراة الزمالك ، بسبب انفعاله المستمر علي قراراته طوال اللقاء، الذي إنتهي بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

افتتح التسجيل الدولي التونسي فرجاني ساسي فى الدقيقة 49 من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة من عبد الله جمعة من الجانب الأيسر استقبلها فرجاني بقدمه اليمنى مباشرة فى شباك حارس الجونة عمر رضوان.

وضاعف النتيجة عمر السعيد فى الدقيقة 68 من زمن المباراة، بعد عرضية ارضية من كهربا من الجانب الأيسر تمر من يد الحارس عمر رضوان لينقض عمر على الكرة ويضعها فى المرمى الخالي ليعلن عن الهدف الثاني للفريق الأبيض.

وعزز تقدم الفريق الأبيض محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 71، بعد تمريرة متقنة من إبراهيم حسن باتجاه كهربا الذي تمكن من الوصول للكرة في الوقت المناسب ثم سددها بلمسة سحرية من أسفل جسد الحارس عمر رضوان إلى داخل الشباك.

وتألق جنش وتمكن من التصدي لركلة الجزاء من أحمد مجدي لاعب الجونة فى الدقيقة 74، بعدما سدد اللاعب بطريقة سهلة على يمين المرمى وتوقعها جنش وأبعد الكرة عن المرمى.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 32 فى صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 16 فى المركز الثالث عشر من الترتيب.
loading...

ترشيحاتنا

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

بتروجت يشكو حكم مباراة سموحة بسبب الإنذارات غير المبررة قبل لقاء الأهلي

بشار الأسد يجري تعديلا وزاريا موسعا على الحكومة السورية

بعد هروبه من الإسماعيلى.. 4 أخطاء كارثية فى تاريخ عصام الحضري

بعد رحلة استغرقت 6 أشهر.. مسبار ناسا يهبط على سطح المريخ

ناقد رياضى يكشف اسم نادى يحظى بشعبية أكبر من الأهلى والزمالك فى مصر.. فيديو

وزير التعليم: امتحان واحد فى التيرم لأولى ثانوي ولن نحتسب درجاته

منقذ الضحايا.. قصة صياد أنقذ 17 شخصا من الغرق في كارثة مركب المنوفية

والدة بسملة ضحية التنمر تكشف تفاصيل الواقعة

بعد تهشيم رأسه بسكين اللودر.. قاتل مقاول أكتوبر: أنا صعيدى ودمى حامى ومينفعش حد يهين كرامتي

مواطن من زفتى محكوم عليه بالسجن 96 عاما بسبب شراء أجهزة كهربائية ..فيديو

دينا الشربيني: ممكن احب خروف بسبب عيونه البريئة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

فيديو

أشرف رشاد: لا خلاف بين رياضة النواب واللجنة الأولمبية.. فيديو
حسام عبد الغفار: 18 مليون مريض و800 ألف عملية جراحية في المستشفيات الجامعية سنويا .. فيديو
وزير التعليم عن بسملة ضحية التنمر: هقابلها عشان أقولها إنتي جميلة.. فيديو
وزير التعليم يحدد موعد توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو
وزير التعليم يزف مفاجأة سارة لطلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟