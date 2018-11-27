أبرزها اعتراض إسرئيل.. 6 معلومات عن جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية

تعكف كلا من مصر والسعودية على إقامة عدة مشاريع تنموية بين البلدين لتعزيز سبل الاستثمار وتعزيز العلاقات ، وابرزها جسر الملك سلمان الذي ستنطلق اعماله قبل عام 2020، لتحويل قدر كبير من تجارة المنطقة مع أوروبا عبر السعودية وميناء شمال سيناء.



صدى البلد يرصد اهم المعلومات عن الجسر، المزمع انشاؤه في السنوات المقبلة.



1- تتراوح تكلفة بناء الجسر بين مصر والسعودية من بين 4 إلى 5 مليارات دولار .



2- يصل طول الجسر ما بين 7 إلى 10 كيلو متر



3- يستغرق بناء الجسر الذي ستموله الحكومة السعودية حوالي 5-7 أعوام



4- يمثل الجسر فائدة اقتصادية للبلدين إذ سيبلغ حجم التجارة السنوي المتوقع من الجسر يبلغ 200 مليار دولار سنويا.



5- يربط بين شمال غرب السعودية في منطقة تبوك الواقعة على البحر الأحمر بمحافظة جنوب سيناء في شمال شرق مصر، ويمر بمدينة شرم الشيخ المصرية.



6- أوردت الصحافة العالمية اعتراض إسرائيل على مشروع الجسر واعتباره تهديدا استراتيجيا مباشرا.