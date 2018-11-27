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مفيد للذاكرة ويقلل من التوتر.. 5 فوائد لمضغ العلكة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع "lifehack" عن أبرز و أهم الفوائد الصحة لمضغ العلكة التى تتمثل فى النقاط التالية:

1- مفيد للذاكرة
مضغ العلكة يساعد في تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة 25 إلى 40%، لذلك يساعد في تدفق كمية أكثر من الأكسجين إلى الدماغ، مما يؤدي في تحسين أداء المخ، وزيادة قدرته على العمل بشكل أفضل.

2- التخلص من التوتر
الاستمرار في مضغ العلكة يعمل على امتصاص أي ضغط عصبي أو توتر قد يتعرض له الإنسان، لأنها تعمل على خفض هرمون الكورتيزول في الجسم.

3- تحسين عملية الهضم
العلكة لا تساعد بشكل مباشر في عملية الهضم، ولكنها بطريقة أخرى تعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي، حيث إنها تحفز تدفيق اللعاب في الفم، مما يساعد على تنشيط عمليات الهضم.

4- محاربة تسوس الأسنان
العلكة تعمل بشكل كبير على محاربة تسوس الأسنان، لأنها تتركها نظيفة، لذلك عليك بمضغ العلكة الخالية من السكر للحفاظ على الأسنان نظيفة دون تسوس.

5- مكافحة التدخين
تؤثر العلكة بشكل كبير في مكافحة التدخين والعادات السيئة الأخرى، لأنها تقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة أو في تدخين السجائر بشكل كبير.
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