تعرف علي التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السابعه من مساء اليوم مع المقاولون في مسابقة الدورى العام.



ويفقد الفريق الأحمر عدد من أبرز لاعبيه بينهم أحمد فتحي وعلي معلول وجونيور أجايي ومحمد نجيب ومحمد هاني ووليد ازارو وعمرو السوليه للإصابة ومؤمن زكريا لرؤية فنية.



ويبدو التشكيل المتوقع لمحمد يوسف القائم باعمال المدير الفني هي شريف إكرامي في حراسة المرمي وأمامه باسم علي( كريم نيدفيد) وسعد الدين سمير وساليف كوليبالي وأيمن اشرف وحسام عاشور وأكرم توفيق واحمد حمودي ووليد سليمان واسلام محارب وصلاح محسن( مروان محسن).