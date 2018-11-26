ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يوجه ضربة قاضية لرئيس وزراء بريطانيا

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:53 م
دونالد ترامب تيريزا
دونالد ترامب تيريزا ماي
حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خطة "بريكست" التي عقدتها رئيس الوزراء البريطانية تيريزا مع الاتحاد الأوروبي للخروج منه تبدو وكأنها صفقة عظيمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وقد تعرقل التجارة بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأكد ترامب بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أنه في الوقت الحالي لا تستطيع خطة ماي أن تكون قادرة على التجارة مع الولايات المتحدة، وأنه لا يعتقد أن (البريطانيين) يريدون ذلك على الإطلاق، ووصفه بأنه سيكون أمرا سلبيا كبيرا للغاية بالنسبة للاتفاق.

ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي على اتفاق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد في بروكسل يوم الأحد، وشددوا على أن شروطه هي أفضل ما هو متاح وأن المفاوضات لن تتم إعادة فتحها إذا رُفضت في لندن.

يأتي ذلك بعد جلسة لـ ماي مع البرلمان، حيث حاولت إقناع النواب بالموافقة على الصفقة، والتي من المقرر أن يتم طرحها للتصويت الحاسم عليها في 11 ديسمبر المقبل.

يذكر أن خطة حكومة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، أثارت الكثير من الجدل ووجهت إليها انتقادات واسعة من قبل السياسيين البريطانيين، حتى أن الصفقة لم تنل رضا بعض أعضاء حزب ماي (حزب المحافظين البريطاني)، وقالت تقارير إن هناك عددا من وزراء الحكومة غير راضين عنها، ما يهدد بقاء ماي في منصبها.
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة علي غزال

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

بشار الأسد يجري تعديلا وزاريا موسعا على الحكومة السورية

#ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر.. المصريون يرحبون بالأمير محمد بن سلمان.. صور

شاهد.. تسجيل صوتي للطالبة المنتحرة بسبب التنمر: تعبت جدا.. المشرفات بيتريقوا عليا

رسميا.. عمرو الليثي يعلن انضمام تامر أمين إلى قنوات النهار

رئيس تحرير عكاظ: تركيا لا تمتلك حقائق بشأن مقتل خاشقجي .. فيديو

بتروجت يشكو حكم مباراة سموحة بسبب الإنذارات غير المبررة قبل لقاء الأهلي

انتبه.. 6 أسباب وراء تغير اللسان للون الأبيض

رد وزارة الزراعة على تصدير الكلاب والقطط للخارج.. فيديو

مميش: خط السكة الحديد الإسرائيلي معدوم الأثر على قناة السويس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

فيديو

أشرف رشاد: لا خلاف بين رياضة النواب واللجنة الأولمبية.. فيديو
حسام عبد الغفار: 18 مليون مريض و800 ألف عملية جراحية في المستشفيات الجامعية سنويا .. فيديو
وزير التعليم عن بسملة ضحية التنمر: هقابلها عشان أقولها إنتي جميلة.. فيديو
وزير التعليم يحدد موعد توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو
وزير التعليم يزف مفاجأة سارة لطلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟