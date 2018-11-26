ترامب يوجه ضربة قاضية لرئيس وزراء بريطانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خطة "بريكست" التي عقدتها رئيس الوزراء البريطانية تيريزا مع الاتحاد الأوروبي للخروج منه تبدو وكأنها صفقة عظيمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وقد تعرقل التجارة بين الولايات المتحدة وبريطانيا.



وأكد ترامب بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أنه في الوقت الحالي لا تستطيع خطة ماي أن تكون قادرة على التجارة مع الولايات المتحدة، وأنه لا يعتقد أن (البريطانيين) يريدون ذلك على الإطلاق، ووصفه بأنه سيكون أمرا سلبيا كبيرا للغاية بالنسبة للاتفاق.



ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي على اتفاق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد في بروكسل يوم الأحد، وشددوا على أن شروطه هي أفضل ما هو متاح وأن المفاوضات لن تتم إعادة فتحها إذا رُفضت في لندن.



يأتي ذلك بعد جلسة لـ ماي مع البرلمان، حيث حاولت إقناع النواب بالموافقة على الصفقة، والتي من المقرر أن يتم طرحها للتصويت الحاسم عليها في 11 ديسمبر المقبل.



يذكر أن خطة حكومة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، أثارت الكثير من الجدل ووجهت إليها انتقادات واسعة من قبل السياسيين البريطانيين، حتى أن الصفقة لم تنل رضا بعض أعضاء حزب ماي (حزب المحافظين البريطاني)، وقالت تقارير إن هناك عددا من وزراء الحكومة غير راضين عنها، ما يهدد بقاء ماي في منصبها.