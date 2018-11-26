الزمالك: مواقع التواصل لن تضغط علينا فى صفقات الشتاء

شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك أن ناديه لن يتطرق لأي أحاديث في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي عن صفقات محتملة في فترة الانتقالات الشتوية.



وقال أمير مرتضى لراديو أون سبورت: "لا ننساق خلف مواقع التواصل الاجتماعي في مثل هذه الأمور، كذلك لن تمثل هذه المواقع أي ضغط على نادي الزمالك ليتعاقد مع أي لاعب في الدوري المصري لمجرد ظهوره بشكل جيد مع فريقه".



وانتقل للحديث عن كهربا قائلا "بالفعل تم توثيق عقده في اتحاد الكرة كما يعلم الجميع، في حال شعرت لجنة الكرة في الزمالك بأن كهربا يستحق زيادة في عقده ستفعل ذلك".



وأضاف "كذلك عندما يستمر في تقديم مستوى مميز مثلما يفعل الآن".