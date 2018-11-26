ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك: مواقع التواصل لن تضغط علينا فى صفقات الشتاء

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:54 م
فريق الكرة بنادي
فريق الكرة بنادي الزمالك
محمد رشاد
شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك أن ناديه لن يتطرق لأي أحاديث في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي عن صفقات محتملة في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال أمير مرتضى لراديو أون سبورت: "لا ننساق خلف مواقع التواصل الاجتماعي في مثل هذه الأمور، كذلك لن تمثل هذه المواقع أي ضغط على نادي الزمالك ليتعاقد مع أي لاعب في الدوري المصري لمجرد ظهوره بشكل جيد مع فريقه".

وانتقل للحديث عن كهربا قائلا "بالفعل تم توثيق عقده في اتحاد الكرة كما يعلم الجميع، في حال شعرت لجنة الكرة في الزمالك بأن كهربا يستحق زيادة في عقده ستفعل ذلك".

وأضاف "كذلك عندما يستمر في تقديم مستوى مميز مثلما يفعل الآن".
loading...

ترشيحاتنا

بعد هروبه من الإسماعيلى.. 4 أخطاء كارثية فى تاريخ عصام الحضري

تحريات الأمن الوطني في إضرار حسن مالك بالأمن القومي

المصريون يشعلون تويتر استقبالا لولي العهد السعودي

مواطن من زفتى محكوم عليه بالسجن 96 عاما بسبب شراء أجهزة كهربائية ..فيديو

أستاذ طرق: النقل الجماعي هو الحل الأمثل لأزمة المرور

هل الدوخة إنذار للموت المبكر؟ اعرف الحقيقة

عمرو الصفتي: عماد متعب سبب توتر علاقتى مع جماهير الزمالك

استغرقت كتابته 6 أشهر ولحنه مبدع مصري.. حكاية السلام الوطنى السعودى هدية الملك فاروق لآل سعود

العهد اللبناني: هده حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أحمد الصالح.. فيديو

السفارة السعودية: وصول محمد بن سلمان إلى القاهرة فى ثالث محطاته الخارجية.. صور

بتروجت يشكو حكم مباراة سموحة بسبب الإنذارات غير المبررة قبل لقاء الأهلي

أبرزها الأهلي.. الإسماعيلي يصدم الأندية بخصوص باهر المحمدي ومحمود المتولي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

فيديو

أشرف رشاد: لا خلاف بين رياضة النواب واللجنة الأولمبية.. فيديو
حسام عبد الغفار: 18 مليون مريض و800 ألف عملية جراحية في المستشفيات الجامعية سنويا .. فيديو
وزير التعليم عن بسملة ضحية التنمر: هقابلها عشان أقولها إنتي جميلة.. فيديو
وزير التعليم يحدد موعد توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو
وزير التعليم يزف مفاجأة سارة لطلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟