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فن

هند صبري: هبوط البشر على المريخ .. أخبار سيئة للمريخ

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:09 ص
صدى البلد
سعيد فراج
علقت الفنانة هند صبري بطريقة كوميدية وساخرة على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول هبوط المركبة الفضائية "ناسا إنسايت لاندر" على سطح المريخ اليوم لاستكشاف سطح التربة واستكشاف باقي الكوكب في رحلة تقترب مدتها من 24 شهر على سطح الكوكب الأحمر.

وقالت هند صبري في تغريدة لها على تويتر، باللغة الإنجليزية: "هبوط البشر رسميًا على المريخ .. أخبار سيئة للمريخ"، ما أدخل جمهورها ومتابعيها في وصلة من الضحك والمزاح.

وعلى جانب آخر، تستعد هند صبري لتصوير مشاهدها في الجزء الثاني لفيلم "الفيل الأزرق" التي تعاقدت عليه مؤخرًا، وينتظر البدء في تصويره خلال ديسمبر المُقبل.

العمل تم تقديمه عام 2014، وهو مأخوذ عن رواية الفيل الأزرق للكاتب أحمد مراد، التي حققت نجاحا كبيرا، وتم تحويلها إلى فيلم سينمائي قام بإخراجه مروان حامد وشارك في بطولته خالد الصاوي.
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