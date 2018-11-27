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دينا الشربيني تنتقد مشاهد لها في مسلسل مليكة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:16 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
حمزة شعيب
قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها شعرت بسعادة كبيرة بعد نجاح مسلسل "مليكة" الذي عُرض في رمضان الماضي، موضحة أن هذا العمل كان مسؤولية كبيرة على عاتقها.

وأضافت "دينا"، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "DMC": "بعد الشر لو مسلسل مليكة كان فشل كنت أنا اللي هاضر جامد، لأني كنت البطلة ومحور الشخصية".

ونوهت إلى أنها رغم شعورها بالرعب في بداية المسلسل كونها البطلة، فإنها أصرت على تقديم كل ما لديها من أجل إنجاحه، مردفة: "فيه مشاهد في المسلسل لحد دلوقتي لما أشوفها بقول على نفسي حمارة لأني كنت ممكن أعمل أحسن من كده".

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دينا الشربيني تنتقد مشاهد لها في مسلسل مليكة

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