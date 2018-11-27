أول تعليق من ترامب على أزمة السفن الحربية بين روسيا وأوكرانيا

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على خلفية احتجاز الأولى سفنا حربية أوكرانية



وقال ترامب إنه غير راض عما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد يوم من احتجاز قوات روسية لسفن أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم، بحسب قناة "الحرة".



وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبل توجهه لولاية ميسيسبي إنه يعمل مع القادة الأوروبيين على إيجاد حل للأزمة.



ووافق البرلمان الأوكراني على إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يوما، كما أكد البرلمان على إقامة الانتخابات الرئاسية في 31 مارس المقبل.