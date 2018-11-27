تحويل مستشفى التوفيقية إلى مركز طوارئ لخدمة الطريق الزراعي بالبحيرة

وافقت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، على طلب الدكتور عمر حمروش، النائب عن دائرة إيتاى البارود بالبحيرة، بتحويل مستشفى التوفيقية على الطريق الزراعي السريع إلى مركز طوارئ؛ لخدمة أهالى التوفيقية، وحوادث الطرق التى يشهدها الطريق يوميا؛ وذلك باعتمادات مالية تبلغ 167 مليون جنيه.



وأكد "حمروش" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن مشروع تحويل مستشفى التوفيقية بالطريق الزراعى السريع لمركز طواريء كان حبيس الأدراج منذ 3 سنوات؛ على الرغم من أنه مشروع حيوي ومحافظة البحيرة والطريق الزراعى فى أمس الحاجة إليه.



واشار حمروش إلى أن الطريق الزراعى السريع تمر عليه أكثر من 5 ملايين سيارة، وتكدسها به؛ يؤدى إلى وقوع المئات من حوادث التصادم والانقلاب، لافتا إلى أن بداية من القاهرة وحتى الإسكندرية لا يوجد به مركز طوارئ للحالات الحرجة.



وطالب النائب، ببدء العمل فى تحويل مستشفى التوفيقية بالطريق الزراعى السريع واستكمال اعتمادات المشروع التى تقدر بمبلغ 167 مليون جنيه، حيث تم اعتماد 10 ملايين جنيه فقط كمرحلة أولى لتسيير الأعمال.



وأشاد بجهود اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة الذي أدرج مشروع تحويل مستشفى التوفيقية السريع لمركز طوارئ للحالات الحرجة ضمن خطة 2018 /2019 للمحافظة؛ لأنه مشروع حيوي ومهم وأساسي يحتاجه الإقليم.