القومى للسكر: مسح فيروس سي سيكشف العدد الحقيقي للمصابين بمصر

قال الدكتور هشام الحفناوي عميد المعهد القومى للسكر، إن مبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، الجاري تنفيذها حاليا فى مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تتم للمرة الأولى في أي دولة بالعالم.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن الفحص خلال مباردة "100 مليون صحة"؛ يتم على جميع المصريين لمعرفة نسبة المصابين وعلاجهم بالمجان على نفقة الدولة.



وأشار إلى أن مصر كانت فى المركز الثامن عالميًا فى نسبة الإصابة بالسكر بعدد 8.2 مليون مصاب، وكشف عن أن هناك توقعات كانت تؤكد أن مصر ستصل إلى لمركز السادس بعدد 16 مليون مصاب في العام 2045.



وأوضح أن النتائج الاولية التى تمت فى المرحلة الأولى عن مرض السكر؛ ستغير النتائج الموضوعة لترتيب مصر فى نسبة الإصابة بالسكر، وستكون هناك نسبة حقيقية لعدد المصابين بمصر.

