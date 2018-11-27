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أخبار البلد

بهجت العبيدي: مصر تواجه حرب شائعات قذرة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:29 ص
صدى البلد
سعيد العربي
قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن مصر تعرضت ومازالت تتعرض للعديد من الضربات في إطار حرب منظمة تشنها القوى المعادية لمصر، وتنفذها الجماعات الإرهابية، ومن يقف خلفها من دول ومن يدعمها من مؤسسات وأجهزة.

وأضاف بهجت العبيدي أن أخطر تلك أنواع الضربات التي تتعرض لها مصر هي التي تستهدف عزيمة أبنائها وقوة تماسك شعبها، حيث أنه في حال ما حققت هذه الضربات هدفها فإن الهزيمة تصبح محققة لا شك في وقوعها.

وطالب بهجت العبيدي جميع أبناء الشعب المصري بالحذر واليقظة لكل ما يتم بثه من شائعات تهدف إلى البلبلة وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة من ناحية، وفي قدرات شعبنا المناضل من ناحية ثانية.

وأكد بهجت العبيدي أنه من اليسير على أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج أن يميزوا بين ما هو صواب وما زيف من خلال إعمال العقل فيما يتم بثه من معلومات أو بالأحرى فيما يتم نشره من شائعات، والتي بالتمحيص القليل يتضح أنها لا يمكن أن تتفق مع أي نوع من أنواع المنطق السوي.

ونوه مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إلى أن تلك الإشاعة التي انتشرت بين أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج من أن وزارة التربية والتعليم تنوي دمج دمج كتاب مادة التربية الدينية للتلاميذ المسلمين، والمسيحيين لهو دليل قاطع على ما ذكرناه من استخدام أعداء مصر للشائعات كسلاح قذر فتاك. مؤكدا أن العقل لا يمكن أن يقبل ذلك، حيث أن هناك خصوصية لكل دين لا يمكن أن يتجاوزها أحد ومن ثم لا يمكن أن يتم طرح مثل هكذا أمر، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم المصرية في بيان لها اليوم.
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