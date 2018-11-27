ورشة عمل للارتقاء بالتصنيف العالمي لجامعة أسوان.. صور

نظمت جامعة أسوان، ورشة عمل، بمقر كلية الهندسة؛ حول التصنيفات المختلفة للجامعات على مستوى العالم، وكذلك الجهود المبذولة لدخول الجامعة ضمن كافة التصنيفات العالمية.



حضر ورشة العمل كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس .



ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد العزيز عرابى وكيل كلية الهندسة بأسوان بأن الهدف من إقامة هذه الورشة هو توضيح مدى أهمية إدراج الجامعة داخل التصنيفات العالمية المختلفة وزيادة الوعي بأهمية النشر العلمى الدولى لزيادة تصنيف جامعة أسوان .



وأضاف بأن الورشة سلطت الضوء على التسهيلات المختلفة التى تقدمها الجامعة للباحثين من أجل إدراج جامعة أسوان فى كافة التصنيفات العالمية، حيث تحتل الجامعة حاليًا المرتبة رقم 23 على مستوى الجامعات المصرية التى يبلغ عددها 32 جامعة، وذلك وفقًا للتصنيف التركى الإنجليزى للجامعات على مستوى العالم.