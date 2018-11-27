عامر حسين يكشف سبب شكر الجبلاية لكهربا.. ويعلق على حكام بيراميدز والنجوم.. فيديو

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، عن سبب توجيه الجبلاية الشكر لمحمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مباراة فريقه أمام الداخلية فى الأسبوع الماضي من الدوري الممتاز .
وقال عامر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:"وجهنا الشكر لكهربا لأن موقفة كان مؤثر في أزمة مباراة الداخلية والزمالك، كهربا اطمأن على مدرب الداخلية بعد اصابته، وهذا ساهم في عدم عودة ملف الجماهير للوراء.
وعن حكام مباراة بيراميدز أمام النجوم قال : "حكم واحدًا يكفي لإدارة المباراة بشكل قانوني، الحكم الخامس الأكثر تأثيرًا في المباراة، بسبب الحالات الجدلية داخل منطقة الجزاء".