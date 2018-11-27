عامر حسين يكشف سبب شكر الجبلاية لكهربا.. ويعلق على حكام بيراميدز والنجوم.. فيديو

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، عن سبب توجيه الجبلاية الشكر لمحمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مباراة فريقه أمام الداخلية فى الأسبوع الماضي من الدوري الممتاز .





وقال عامر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:"وجهنا الشكر لكهربا لأن موقفة كان مؤثر في أزمة مباراة الداخلية والزمالك، كهربا اطمأن على مدرب الداخلية بعد اصابته، وهذا ساهم في عدم عودة ملف الجماهير للوراء.



