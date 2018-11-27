حسام عبد الغفار: 18 مليون مريض و800 ألف عملية جراحية في المستشفيات الجامعية سنويا .. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات، إن قانون المستشفيات الجامعية صدر في شهر أبريل 2018، ويتم العمل على اللائحة التنفيذية له، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية كيان ضخم يزيد عدد أسرته عن 30 ألف سرير، يمثلون ثلث قوة الآسرة في مصر، وعدد العاملين في المستشفيات الجامعية قرابة المليون ما بين أطباء و تمريض وعاملين.





وأضاف "عبد الغفار" في حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة " سي بي سي"، ان المستشفيات الجامعية تستقبل حوالي 18 مليون مريض، ويتم إجراء حوالي 800 ألف عملية جراحية سنويا.





وتابع:" مستشفى القصر العيني لم يكن يحكمها قانون ولكن الإطار التشريعي لها كان قرار بقانون صدر في عام 1965 رقم 3300 تنظيم العمل بالمستشفيات، وذلك القرار كان يصلح لتنظيم مستشفى واحدة فقط، ولكنه لا يصلح حاليا لتنظيم هذا الكيان الضخم، ونحن نمتلك 110 مستشفيات في 24 كلية طب قابلة للزيادة، وتقدم الخدمة التدريبية والتعليمية لطلاب كليات الطب والدراسات العليا بخلاف الخدمة العلاجية للمرضى".



