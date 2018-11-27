ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حسام عبد الغفار: 18 مليون مريض و800 ألف عملية جراحية في المستشفيات الجامعية سنويا .. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:31 ص
حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
هاني حسين
قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات، إن قانون المستشفيات الجامعية صدر في شهر أبريل 2018، ويتم العمل على اللائحة التنفيذية له، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية كيان ضخم يزيد عدد أسرته عن 30 ألف سرير، يمثلون ثلث قوة الآسرة في مصر، وعدد العاملين في المستشفيات الجامعية قرابة المليون ما بين أطباء و تمريض وعاملين.

وأضاف "عبد الغفار" في حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة " سي بي سي"، ان المستشفيات الجامعية تستقبل حوالي 18 مليون مريض، ويتم إجراء حوالي 800 ألف عملية جراحية سنويا. 

وتابع:" مستشفى القصر العيني لم يكن يحكمها قانون ولكن الإطار التشريعي لها كان قرار بقانون صدر في عام 1965 رقم 3300 تنظيم العمل بالمستشفيات، وذلك القرار كان يصلح لتنظيم مستشفى واحدة فقط، ولكنه لا يصلح حاليا لتنظيم هذا الكيان الضخم، ونحن نمتلك 110 مستشفيات في 24 كلية طب قابلة للزيادة، وتقدم الخدمة التدريبية والتعليمية لطلاب كليات الطب والدراسات العليا بخلاف الخدمة العلاجية للمرضى".

وأكمل:" لابد من تواجد حد أدنى من معيارية التدريب في كافة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وذلك ما يضبطه ويحدده قانون المستشفيات الجامعية"، مضيفا:" قانون التأمين الصحي الشامل يضع قواعد من ضمنها تواجد هيئة قومية للإعتماد والجودة، منوط بها دراسة مدى إمكانية دخول المستشفيات الجامعية في نظام التأمين الصحي الشامل، ومن الضروري أن نكون على أتم الاستعداد حتى نكون جزءا من منظومة التأمين الصحي الشامل".
loading...

ترشيحاتنا

مميش: خط السكة الحديد الإسرائيلي معدوم الأثر على قناة السويس

قطر تستفز الولايات المتحدة ودول الخليج بقرار جديد لصالح إيران

عاجبني لون بشرتي.. بسملة بطلة واقعة التنمر تتحدث لـ صدى البلد.. والمُدرس يرد

تحريات الأمن الوطني في إضرار حسن مالك بالأمن القومي

رئيس تحرير عكاظ: تركيا لا تمتلك حقائق بشأن مقتل خاشقجي .. فيديو

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

بعد رحلة استغرقت 6 أشهر.. مسبار ناسا يهبط على سطح المريخ

أول تعليق من ترامب على أزمة السفن الحربية بين روسيا وأوكرانيا

طاقية وحلاوة المولد.. آخر ما تبقى من ضحايا مركب المنوفية الغرقان.. صور

وزير التعليم عن بسملة ضحية التنمر: هقابلها عشان أقولها إنتي جميلة.. فيديو

شاهد.. تسجيل صوتي للطالبة المنتحرة بسبب التنمر: تعبت جدا.. المشرفات بيتريقوا عليا

حكاية عم بلال حاوي الكلاب: كل كلب على حسب ذكائه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

فيديو

أشرف رشاد: لا خلاف بين رياضة النواب واللجنة الأولمبية.. فيديو
حسام عبد الغفار: 18 مليون مريض و800 ألف عملية جراحية في المستشفيات الجامعية سنويا .. فيديو
وزير التعليم عن بسملة ضحية التنمر: هقابلها عشان أقولها إنتي جميلة.. فيديو
وزير التعليم يحدد موعد توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو
وزير التعليم يزف مفاجأة سارة لطلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟