اتحاد المستثمرين يناقش سبل تذليل العقبات أمام مستثمري الصعيد..غدا

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اجتماعا، غدا الأربعاء؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، وفي مقدمتها سبل تذليل العقبات التي تواجه مستثمري الصعيد.



ويستعرض الاجتماع نتائج زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ووفد اتحاد المستثمرين لمحافظة سوهاج فضلا عن عرض المذكرة الواردة من مجلس الوزراء بخصوص توصيات المؤتمر القومي للاستثمار في تكنولوجيا المياه والذي نظمه اتحاد المستثمرين الشهر الماضى.



ويشهد الاجتماع أيضا مناقشة تقرير زيارة وفد اتحاد المستثمرين لمدينة بئر العبد بشمال سيناء والمشاركة في الذكري الأولي لحادث شهداء مسجد الروضة، بالإضافة لعرض رد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة مشروعات متنوعة بمنطقة نويبع بجنوب سيناء.