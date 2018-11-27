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ابني كان بيرجع بارود.. الجن يتسبب في وفاة طفل بالبحيرة.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 04:45 ص
صدى البلد
محمد القاضي
عرضت الإعلامية "ريهام سعيد"، خلال تقديمها برنامج "صبايا"، العديد من مشاهد الرعب والخوف، لاحتراق عدد من المنازل بإحدي قري محافظة البحيرة.

وروت إحدي المقيمات بالمنازل، حكاية موت طفلها صاحب الـ4 شهور، قائله: «أما كنت آجي أشيل ابني علي دراعي ألاقيه بيرجع حاجه زي البارود إللي بيكون في حجارة التليفزيون زي الرصاص».

وأكملت: «أخدناه ولفينا بيه علي جميع الدكاترة، لحد ما عملنا له غسيل معدة وهو عنده 4 شهور، والدكاترة قالوا خلاص هيكون كويس متخافيش عليه، و فضل زي ماهو، يصرخ ويعيط أشيله الأقيه بيرجع بارود».

وروي "أحمد"، أحد أهالي المنطقة سبب اشتعال النيران بالمنازل قائلا: «إحنا قاعدين برا البيت في الشارع، لإن البيت بدأ يولع منذ أكثر من سنة»، مضيفا: «بدأت حاجات فوق البيت ولعت لوحدها الفجر، وكل يوم كان فيه حاجه بتولع».

وأكمل: «بعد كدا النار بدأت تنزل من السطح لشقق البيت، تبدأ من الساعة 6 الصبح لحد 10 بالليل، أول ما الحركة تبدأ في البيت النار تبدأ هي كمان، أول ما ننام بتختفي تماما».

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