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جميل الذيابي: هيكلة جهاز المخابرات السعودي تمت لمنع تكرار حادث خاشقجي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:06 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الكاتب الصحفي، جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عكاظ، إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز قام بإعادة هيكلة جهاز المخابرات بعد أزمة مقتل جمال خاشقي.
وأضاف جميل الذيابي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن قرار العاهل السعودي بإعادة هيكلة جهاز المخابرات تم حتى لا يتكرر مجدا مثل هذا الحادث الذي تعرض له جمال خاشقجي.

وأشار ، رئيس تحرير صحيفة عكاظ، إلى أنه تمت مراجعة جميع اللوائح والأنظمة والقواعد التي تعمل عليها المخابرات السعودية وأيضا القيادات في الجهاز.

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