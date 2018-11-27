مياه البحر الأحمر تتسلم محطة اليسر للتحلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن تسلمها محطة اليسر لتحلية مياه البحر، بشكل نهائي، حيث ستجري أعمال تشغيلها ذاتيا من خلال المهندسين والفنيين ومسؤوليها.



وأشار المهندس يحيى صديق رئيس شركة المياه الى ان الشركة ستعمل على استئناف الضخ من المحطه إلى مدينة الغردقه مرة أخرى، مشيرا إلى انتظام عمليات الضخ بكافه المناطق خلال الفترة المقبله.



وتعد محطة اليسر من المحطات المهمة التى تساهم فى حل مشكلة نقص المياه بالبحر الأحمر.