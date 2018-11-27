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منوعات

عجوز 82 عاما تقفز من الطائرة.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:45 ص
صدى البلد
كريم جمال
قررت عجوز تبلغ من العمر 82 عاما، القفز بالمظلات من الطائرة، وذلك فى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر حساب Skydive Dubai على انستجرام، فيديو، يظهر "هيلدا" وهي تقفز بالمظلات من على ارتفاع مخيف، لتخطف أنفاس المتابعين لها، والذين أشادوا بقوة قلبها وحبها للحياة.

وقالت في المقطع: "في كل عام عندما آتي إلى دبي لزيارة عائلتي؛ كنت أشاهد هواة القفز بالمظلات في السماء، إنه شيء كنت أرغب القيام به دائمًا".
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