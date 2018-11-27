نائبة: علاقات مصر والسعودية عميقة وتاريخية وتزداد بفضل تدعيم قيادات البلدين

قالت النائبة شادية الجمل عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن مصر والسعودية تربطهما علاقات عميقة وقوية تاريخية واستراتيجية، لافتة إلى أنها تزداد متانة وقوة بفضل تدعيم قيادتي البلدين.



وأضافت عضو لجنة الشئون العربية في تصريحات لـ"صدي البلد" ،أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الحالية إلى مصر؛ تتضمن تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ، والتعاون المشترك والاستثمارات التي سيكون لها مردود ايجابي على كليهما.



وتابعت: "اهلا ومرحبا بأي زائر يزور مصر بهدف التنمية والتعاون المشترك بين البلاد بعضها لبعض".