برلماني: زيارة ولي عهد السعودية دفعة قوية لتعزيز العلاقات مع مصر

قال النائب أحمد إمبابي، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية؛ تمثل دفعة قوية لتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.



وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر والسعودية امتدادا طبيعيا للآخر من الناحية التاريخية والبشرية والسياسية، لافتا الى ان هذه الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن تعزيز علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.



وتابع النائب :" اهلا ومرحبا بك يا ولي عهد المملكة السعودية في بلدك الثاني مصر ، تحيا مصر، تحيا السعودية، عاشت الأخوة بيننا ".



كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، قد صرح بأن الزيارة ستتضمن عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.