نائبة: أوفق على إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج بشرط المنفعة على مصر

أعلنت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، موافقتها على إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، بشرط أن تعود بالمنفعة على المجتمع المصري والمستثمرين وتستوفي جميع الإجراءات القانونية.



واضافت عجمي في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أي عمل استثماري سيكون له مردود ايجابي علي الدولة، لافتة إلى أن العمل الاستثماري يحقق العديد من الفوائد التي تعود بالنفع على المجتمع؛ إذ يعتبر الاستثمار أحد أهم أسس بناء المجتمعات، والوسيلة التي تحافظ على استقرار الأفراد، وتساعدهم على تأسيس الحياة الخاصة بهم بنجاح.



وتابعت النائبة،: أن "فكرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج؛ جيدة، ولكن لابد من دراستها وموافقة الجهات المختصة عليها ".



وكان الخبير الائتماني مجدي العشري، المقيم بالنمسا، قد صرح بأن فكرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج أصبحت ملحة لدرجة كبيرة، وأنها سيكون لها عائد كبير على كل من الدولة والمصريين بالخارج الذين سيمتلكون أسهما في هذه الشركة.