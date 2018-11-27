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توك شو

دينا الشربيني: مش بحب الميك عايزة أكون على طبيعتي.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:16 ص
الفنانة دينا الشربينى
الفنانة دينا الشربينى
حمزة شعيب
قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها دائما تفضل مشاهدها الدرامية التي تقوم بأدائها دون "ميك أب" نهائيا، مضيفة: "أنا كئيبة ممكن، بس أنا بحب أدواري اللي بتكون من غير الميك أب خالص".

وتابعت ضاحكة مع إسعاد يونس:"بحس إنى مش على طبيعتى وأنا حاطة ميك أب، مردفة :"دى مش شياكة انا ببقى عاوزة اهرش فى عينى".

وأضافت دينا، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع على قناة dmc، أنها تعاقدت على فليمين من إنتاج وليد منصور، وفيلم آخر من إنتاج عمرو عرفة.

وأكدت الشربيني أنها سعيدة للغاية من تعاقدها في مسلسل "أهل الكهف"، حيث يشارك فيه أبرز النجوم مثل الفنان أحمد عز، ومنى زكي، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وأمير كرارة.

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