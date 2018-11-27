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حمامة مصابة تذهب إلى المستشفى بنفسها.. صور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:47 ص
صدى البلد
كريم جمال
ذهبت حمامة مصابة، إلى العيادة البيطرية في روسيا، بنفسها؛ لتلقي العلاج اللازم، وذلك بعدما سمع موظفو العيادة ضربات خفيفة على باب المدخل الزجاجي، ورأوا حمامة بيضاء مخططة باللون الأسود كانت قد تلقت إصابة خطيرة في أحد جناحيها.

وبحسب سبوتنك، اقتربت الحمامة بكل هدوء من الممرض وجلست على يده وسمحت له بالكشف عن حالتها، وأجرى الأطباء صورة بالأشعة السينية لجناحها؛ وتبين أنه لديها كسرا في عظم العضد.

وكان يجب على الأطباء إجراء عملية بشكل عاجل لها، ولكن من أجل إجراء ذلك؛ كان من الضروري وجود طبيبين.

وأجريت العملية للحمامة حيث كانت بسيطة وناجحة.

ووفقا للطبيبة بولينا؛ فقد تعافت الحمامة بسرعة بعد العملية، ولن يقوم الأطباء بإطلاقها إلى الطبيعة؛ بسبب وجوب تدريبها على الطيران مجددا، وإعادة تأهيل.
حمامة مصابة تذهب إلى المستشفى بنفسها.. صور
حمامة مصابة تذهب إلى المستشفى بنفسها.. صور
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