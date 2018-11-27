هشام الحفناوي يكشف أنواع مرض السكر

كشف الدكتور هشام الحفناوي عميد المعهد القومى للسكر، أسباب الأصابة بمرض السكر، وأنواعه، مشيرا إلى أول نوع هو سكر الأطفال ويمثل 10% من المصابين فى مصر ويكون بسبب الوراثة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، ان النوع الأكبر الذي يمثل 90% والذي يصاب به الإنسان بسبب السمنة وعدم ممارسة الرياضة.
وطالب من المواطنين بممارسة الرياضة بشكل يومى، لأن السكر مرض قاتل، مؤكدا أن كل 5 أو 6 ثوان هناك حالة وفاة بسبب هذا المرض.
وأشار إلى أن مرض السكر يؤثر على كافة الأعضاء بالجسم.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، ان النوع الأكبر الذي يمثل 90% والذي يصاب به الإنسان بسبب السمنة وعدم ممارسة الرياضة.
وطالب من المواطنين بممارسة الرياضة بشكل يومى، لأن السكر مرض قاتل، مؤكدا أن كل 5 أو 6 ثوان هناك حالة وفاة بسبب هذا المرض.
وأشار إلى أن مرض السكر يؤثر على كافة الأعضاء بالجسم.