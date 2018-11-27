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هشام الحفناوي يكشف أنواع مرض السكر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:28 ص
صدى البلد
البهى عمرو
كشف الدكتور هشام الحفناوي عميد المعهد القومى للسكر، أسباب الأصابة بمرض السكر، وأنواعه، مشيرا إلى أول نوع هو سكر الأطفال ويمثل 10% من المصابين فى مصر ويكون بسبب الوراثة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، ان النوع الأكبر الذي يمثل 90% والذي يصاب به الإنسان بسبب السمنة وعدم ممارسة الرياضة.

وطالب من المواطنين بممارسة الرياضة بشكل يومى، لأن السكر مرض قاتل، مؤكدا أن كل 5 أو 6 ثوان هناك حالة وفاة بسبب هذا المرض.

وأشار إلى أن مرض السكر يؤثر على كافة الأعضاء بالجسم.
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