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اقتصاد

طارق ملش: الدولة بتعمل البدع للتحول إلى المجتمع الرقمي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:27 ص
صدى البلد
قسم الاقتصاد
قال المهندس طارق ملش، رئيس مجلس إدارة شركة AMS العاملة في مجال النظم المتطورة، إن الدولة "بتعمل البدع عشان الناس تلجأ للكريدت كارد وتتحول للنظام الرقمي"، موضحا أن أهم العقبات التي تواجه التوسع في تنفيذ التحول الرقمي هي المفاهيم لدى المواطنين.

وأضاف "ملش"، خلال تصريحات صحفية، أنه بصدد طرح خطة إعلامية في عدة مناطق بالجمهورية، وليس فقط تجمعات الـ"كمبوند"؛ لتعريف الجمهور بالمجتمع الرقمي.

ولفت إلى أن الدولة تستثمر بشكل كبير لتحويل المجتمع بأكمله للاستخدام الرقمي على كل المستويات، ولكن لا يمكن وضع وقت معين لتحويل مصر إليه بشكل كامل، مضيفا:"لكن فيه مجهود كويس بيتعمل من جانب وزارة الاتصالات ونضع أيدينا في أيديهم لتنفيذ توجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي".

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة AMS، بهيئة البريد المصرية، وقال إنها "أكثر الهيئات التي شهدت طفرة في التحول الرقمي، حيث أن لديها أكثر من ألف مكتب بريد تحول للاستخدام الرقمي".

وأشار إلى أن المجتمع الرقمي يُحقق الرفاهية للمواطن، وذلك من خلال تطبيقات المنزل الذكى التى تساعد على زيادة ترشيد الاستهلاك وزيادة عوامل الامان له".

وعبر عن سعادته بأن القائمين على تنفيذ خطة التحول الرقمي مهندسين مصريين استوعبوا التكنولوجيا وواكبوا التطورات، مضيفا:"مش بنجيب خبراء من الخارج، المهندس المصري سريع في اكتساب الموهبة ومهارة المعرفة".

واختتم تصريحات بقوله: "انتباه القيادة السياسية لضرورة تطبيق المجتمع الرقمي أمر حكيم للغاية ، وأيضا على الجميع أن يعرف أنه لا حجر على المعلومة الآن في عصر التكنولوجيا"، مشيرا إلى أنه يتمنى وصول التكنولوجيا لـ 100 مليون مواطن.
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