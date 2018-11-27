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محافظات

أوقاف أسوان تستكمل تنفيذ مبادرة رسول الإنسانية.. صور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:07 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شهد عبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، فعاليات الاحتفالية الدعوية التى نظمتها مديرية الأوقاف في مسجد المطار؛ استمرارا لمبادرة "رسول الإنسانية " التي أطلقتها وزارة الأوقاف للتعريف بالرسول الكريم، محمد، صلى الله عليه وسلم، فى ذكرى شهر ميلاده الشريف.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ الشاذلى طلحة ، أعقبها كلمة الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف، تناولت بعضا من جوانب الرحمة والإنسانية فى حياه رسولنا الكريم ، بالإضافة إلى سرد لبعض مكارمه وأخلاقه- صلى الله عليه وسلم-.

وشملت الفعاليات أيضًا إلقاء كلمات باللغة الإنجليزية والإسبانية لعدد من الأئمة، تناولت شرحا مبسطا لصفات وسماحة رسولنا الكريم، وحسن معاملته لجميع المخلوقات وخاصة الأيتام .

فيما اختتمت الفعاليات بتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ خالد الدسوقى.

جاء ذلك بحضور كوكبة من أئمة ودعاة الأوقاف ، بجانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ، علاوة على جمع غفير من المصلين.
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