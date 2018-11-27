أوقاف أسوان تستكمل تنفيذ مبادرة رسول الإنسانية.. صور

شهد عبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، فعاليات الاحتفالية الدعوية التى نظمتها مديرية الأوقاف في مسجد المطار؛ استمرارا لمبادرة "رسول الإنسانية " التي أطلقتها وزارة الأوقاف للتعريف بالرسول الكريم، محمد، صلى الله عليه وسلم، فى ذكرى شهر ميلاده الشريف.



بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ الشاذلى طلحة ، أعقبها كلمة الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف، تناولت بعضا من جوانب الرحمة والإنسانية فى حياه رسولنا الكريم ، بالإضافة إلى سرد لبعض مكارمه وأخلاقه- صلى الله عليه وسلم-.



وشملت الفعاليات أيضًا إلقاء كلمات باللغة الإنجليزية والإسبانية لعدد من الأئمة، تناولت شرحا مبسطا لصفات وسماحة رسولنا الكريم، وحسن معاملته لجميع المخلوقات وخاصة الأيتام .



فيما اختتمت الفعاليات بتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ خالد الدسوقى.



جاء ذلك بحضور كوكبة من أئمة ودعاة الأوقاف ، بجانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ، علاوة على جمع غفير من المصلين.