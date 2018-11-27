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ثقافة

وزيرة الثقافة: أفكار الشباب تثري ساحات الإبداع في مصر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:25 ص
صدى البلد
طارق موسى
شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عرض مترو، من إنتاج فرقة مسرح الشباب، التابعة للبيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وذلك على مسرح ملك برمسيس، بحضور عادل حسان مدير الفرقة.

أشادت وزير الثقافة بالعرض وبأداء الابطال الذى يتميز بالاتقان وتنوع بين الالقاء المسرحى والتعبير الحركى والغناء مؤكدة اتاحة الفرصة لشباب الفنانين الواعدين لتقديم افكار جديدة تساهم فى اثراء الساحة الابداعية فى مصر .

ويوجه العرض رسالة الى الشباب تحثهم على مقاومة السلبيات فى المجتمع والتغلب عليها والبحث عن الإمكانيات الشخصية الحقيقية لتطوير الذات وتنمية ملكاتها، والاتجاه نحو دروب التفاؤل والامل لتحقيق الاحلام والطموحات وضرورة السعى لكسر القوالب الفكرية التقليدية التى تؤدى الى الجمود، وذلك من خلال معالجة رمزية تدور حول شخصية يحيى الذى يتواجد فى محطة مترو غامضة؛ فيفقد الزمن، ويلتقى باحدى الفتيات، ليدور بينهما حوار، يصور العديد من المعتقدات الخاطئة الموروثة والتى لا تزال سائدة .

"مترو" من تأليف محمد فضل ، بطولة أحمد خالد ، شريهان قطب ، خالد شرشابي ، أحمد عمار ، سلمى عصام ، مصطفى رضا ، أشعار ضياء الرحمن ، إعداد موسيقي محمد خالد ، فكرة وإخراج عادل رأفت .
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