دينا الشربيني: كنت احب هذه الأكلة قبل التحول إلى نباتية

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها كانت تحب أكل المكرونة الإسباجيتي، مضافا إليها اللحم المفروم والزبادي، وسندوتشات اللحم المفروم في الخبز البلدي.



وأضافت دينا، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع على قناة dmc، أنها تعاقدت على فليمين من إنتاج وليد منصور، وفيلم آخر من إنتاج عمرو عرفة.



وأكدت الشربيني أنها سعيدة للغاية من تعاقدها في مسلسل "أهل الكهف"، حيث يشارك فيه أبرز النجوم مثل الفنان أحمد عز، ومنى زكي، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وأمير كرارة.

