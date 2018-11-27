محمد شيحة: الإسماعيلي في مستنقع ومن يهاجموني أكثر من أضروا الدراويش.. فيديو

رد محمد شيحة وكيل اللاعبين على الانتقادات الموجهة إليه في الفترة الماضية بسبب تراجع أداء ونتائج نادي الاسماعيلي في بطولة الدوري.





وقال شيحة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مين هيمسك رئيس للاسماعيلي ومش هيستعين بشيحة؟".





وتابع :"أوتاكا انضم للاسماعيلي بـ 250 الف دولار وبعدها بأشهر انضم للدرجة الثانية بـ 50 ألف فقط، من يهاجمني هم أكثر من اضروا بالنادي".



