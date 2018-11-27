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رياضة

محمد شيحة: الإسماعيلي في مستنقع ومن يهاجموني أكثر من أضروا الدراويش.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:31 ص
فريق الكرة بنادي
فريق الكرة بنادي الإسماعيلي
محمد رشاد
رد محمد شيحة وكيل اللاعبين على الانتقادات الموجهة إليه في الفترة الماضية بسبب تراجع أداء ونتائج نادي الاسماعيلي في بطولة الدوري.

وقال شيحة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مين هيمسك رئيس للاسماعيلي ومش هيستعين بشيحة؟".

وتابع :"أوتاكا انضم للاسماعيلي بـ 250 الف دولار وبعدها بأشهر انضم للدرجة الثانية بـ 50 ألف فقط، من يهاجمني هم أكثر من اضروا بالنادي".

وواصل شيحة "حظ من يهاجمني ان النادي يسير بخطى سيئة والنتائج سلبية، الإسماعيلي حاليًا في المستنقع، والبكتيريا تتكاثر في المستنقعات".
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