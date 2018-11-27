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رياضة

ريال سوسييداد يعمق جراح سيلتا فيجو في الدوري الاسباني

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:38 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
واصل ريال سوسييداد انتصاراته في الليجا، بعد أن فاز (2-1)، على ضيفه سيلتا فيجو، مساء الاثنين، في آخر مواجهات الجولة الـ13 بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وعلى ملعب (أنويتا) سجل الفريق الباسكي هدفا في كل شوط حيث افتتح له النجم الشاب ميكيل أويارزابال باب التسجيل في الدقيقة 37.
و بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، عزز دافيد زوروتوزا من تقدم الفريق صاحب الضيافة بهدف ثان.

وقبل النهاية بثمان دقائق، أحيا المهاجم ماكسيمليانو جوميز آمال سيلتا في العودة للقاء بهدف تقليص الفارق، ولكن الوقت المتبقي لم يسعفهم لتدارك الخسارة.

وحافظ سوسييداد بذلك على انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن فاز خارج القواعد في الجولة الماضية (1-3) على ليفانتي، ليحقق الفوز الخامس له منذ بداية الموسم.

ورفع الفريق رصيده لـ19 نقطة قفز بها للمركز الثامن.

على الجانب الآخر، تجرع فريق الجاليثي خسارته الثانية على التوالي، بعد السقوط أمام جماهيره ضد ريال مدريد (2-4)، والخامسة هذا الموسم، علما بأنها المباراة الثالثة تواليا التي لا يتذوق فيها طعم النقاط الثلاث.

وتجمد رصيد "السيليستي" عند 14 نقطة في المرتبة الـ15، وبات لا يفصله سوى 3 نقاط فقط عن مناطق الخطر
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