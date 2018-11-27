تعليق ناري من فرج عامر على أداء لاعبي سموحة امام بتروجيت

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على أداء لاعبي الفريق أمس أمام بتروجيت.





وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر ":" يحزنك ان تجد من تبذل قصاري جهدك من أجل ان ترفع من شأنة ولا يبالي ، وهذا مافعلة لاعبو سموحة اليوم لعبوا بلا روح واضاعوا العديد من الفرص أمام مرمي فريق بترجيت بعد ان تاهو اول ٣٥ دقيقة مبروك لبتروچيت ولا مكان في المقدمة لغير المجتهدين".



